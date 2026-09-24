Ratusan Korban Dugaan Keracunan MBG di Batang Mulai Membaik

jateng.jpnn.com, BATANG - Kondisi 276 warga yang diduga mengalami keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, mulai membaik setelah mendapat perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Pemkab Batang memastikan seluruh pasien tetap mendapat penanganan medis.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Ida Susilaksmi mengatakan perkembangan kondisi pasien terus dipantau, termasuk mereka yang menjalani perawatan di RSUD Batang.

Ida bahkan meninjau langsung kondisi pasien pada Kamis (24/9) pagi. Sebelumnya, pemantauan juga dilakukan hingga Rabu (23/9) malam.

"Tadi pagi sekitar pukul 06.30 WIB saya memantau di RSUD Batang, tadi malam juga sampai pukul 23.45 WIB. Alhamdulillah, kondisinya sudah membaik semua daripada sebelumnya," kata Ida di Batang, Kamis (24/9).

Dia sekaligus membantah informasi yang menyebut ada korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut.

Menurut Ida, apabila terdapat pasien yang meninggal, laporan akan segera diterima oleh Dinas Kesehatan. Namun, hingga Kamis pagi, tidak ada informasi mengenai korban meninggal dan kondisi pasien justru menunjukkan perkembangan positif.

"Kalau ada laporan yang meninggal pasti saya langsung ditelepon. Belum meninggal pun pasti sudah ada telepon dan pagi ini pun, alhamdulillah justru kondisi mereka mulai membaik," ujarnya.