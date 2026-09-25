Berty Diah Rahmana Dorong Ekonomi Kreatif Jateng Lewat Kolaborasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Perempuan muda memiliki ruang besar untuk mengambil peran dalam pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Salah satunya Berty Diah Rahmana yang aktif mendorong kolaborasi lintas sektor melalui organisasi yang dipimpinnya.

Berty saat ini dipercaya sebagai Ketua Umum Gekrafs DPW Jawa Tengah dan Ketua DPD APJI Jawa Tengah.

Melalui kedua organisasi itu, dia terlibat dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, komunitas, organisasi, dan berbagai pemangku kepentingan.

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Melalui Gekrafs, Berty mendorong terbentuknya ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Sementara melalui APJI Jawa Tengah, dia turut mengambil bagian dalam penguatan ekosistem industri jasa boga dan kuliner yang menjadi salah satu bagian penting dalam sektor ekonomi kreatif.

Peran tersebut membuat Berty berinteraksi dengan berbagai kalangan, mulai dari pelaku UMKM, pengusaha, komunitas kreatif, profesional, hingga generasi muda.

Aktivitas organisasinya berjalan berdampingan dengan profesinya sebagai Notaris & PPAT muda di Semarang. Menurut Berty, pengalaman di dunia profesional dan organisasi dapat saling melengkapi, terutama dalam membangun jejaring dan membuka peluang kolaborasi lintas sektor.

Kiprah Berty dalam ekonomi kreatif dan organisasi mendapat apresiasi melalui Prasasta Gala Awards 2026 – Central Java Leadership & Excellence Awards yang digelar di PO Hotel Semarang, Kamis (24/9).

Dalam ajang tersebut, Berty menerima penghargaan Women in Creative Economy & Social Impact 2026. Penghargaan itu menjadi apresiasi atas kiprahnya dalam bidang ekonomi kreatif, organisasi, serta kontribusinya dalam membangun kolaborasi dan jejaring di Jawa Tengah.