jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 30 unit perdana Cluster Ayra BSB Village langsung sold out setelah dibuka dalam acara groundbreaking pengembangan klaster premium di BSB Village, Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (27/9).

Unit yang ditawarkan dengan harga mulai Rp 1,3 miliar tersebut mendapat respons positif dari konsumen. Pembelinya tidak hanya berasal dari Kota Semarang dan daerah sekitarnya, tetapi juga dari luar negeri.

General Manager PT Hijau Cipta Harmoni Sony Kurniawan Saputra mengatakan Cluster Ayra merupakan klaster premium pertama di kawasan BSB Village yang mengusung konsep resort dan villa.

“Ini sebuah masterpiece dari Arya Group di mana kami menghadirkan klaster premium pertama di BSB Village yang bertemakan resort dan villa. Jadi, lebih ke arah untuk penghuni yang bisa merasakan experience hidup di villa dan merasakan bersihnya udara di BSB Village,” kata Sony.

Dia menjelaskan Cluster Ayra BSB Village pada tahap pertama hadir dalam tiga tipe, yakni Ayra 8, Ayra 8 Plus, dan Ayra 10.

Baca Juga: Agustina Tak Mau Asal Janji Elektrifikasi Seluruh Armada Trans Semarang

Groundbreaking Cluster Ayra BSB Village, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

Harga hunian tersebut berada pada kisaran Rp 1,3 miliar hingga Rp 2,5 miliar dengan luas tanah minimal 120 meter persegi. Segmentasi pasarnya menyasar kalangan menengah atas.