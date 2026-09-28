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Gibran & Ahmad Luthfi Menemui Korban Dugaan Keracunan MBG di Batang

Senin, 28 September 2026 – 17:05 WIB
Gibran & Ahmad Luthfi Menemui Korban Dugaan Keracunan MBG di Batang - JPNN.com Jateng
Gibran dan Ahmad Luthfi menemui korban dugaan keracunan MBG di Batang, Senin (28/9). Foto: Humas Pemprov Jateng

jateng.jpnn.com, BATANG - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung mengecek penanganan dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang, Senin (28/9).

Ada tiga lokasi yang didatangi Gibran dan Ahmad Luthfi, yakni RSUD Limpung, Puskesmas Bawang, dan SD Negeri Pasusukan.

Di Puskesmas Bawang, Gibran menemui sejumlah korban yang masih menjalani perawatan.

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Hingga Senin (28/9), tercatat delapan pasien masih dirawat di puskesmas tersebut. Mereka terdiri atas empat orang dewasa dan empat pelajar.

Salah satu pasien bahkan baru datang mendapatkan penanganan pada Senin pagi. Setelah dari Puskesmas Bawang, Gibran dan Ahmad Luthfi melanjutkan kunjungan ke SD Negeri Pasusukan.

Di sekolah tersebut, mereka berdialog dengan para wali murid yang anaknya terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.

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Yang menarik, para orang tua tidak meminta program MBG dihentikan. Mereka justru berharap program tersebut tetap berjalan, tetapi dengan pengawasan dan tata kelola yang lebih baik.

Salah seorang wali murid, Nuriah, menyampaikan pengalaman anaknya yang sempat menjalani perawatan selama tiga hari di rumah sakit. Kini kondisi anaknya sudah membaik dan kembali bersekolah.

Gibran dan Ahmad Luthfi menemui korban dugaan keracunan MBG di Batang. Warga berharap program tetap berjalan dengan tata kelola yang lebih baik.
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TAGS   gibran rakabuming raka ahmad luthfi keracunan mbg makan bergizi gratis batang

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