17 Cabang Lomba Siap Meriahkan Porsimaptar XXVI di Akpol Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar, dan Taruna (Porsimaptar) XXVI Tahun 2026 segera digelar di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang pada 25–31 Oktober 2026.

Sebanyak 17 cabang lomba disiapkan dalam penyelenggaraan Porsimaptar XXVI. Cabang yang dipertandingkan tidak hanya olahraga, tetapi juga mencakup bidang seni dan akademik.

Ketua Panitia Porsimaptar XXVI 2026 Rashya Resdianto mengatakan ajang bergengsi ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi sekaligus membangun hubungan dan solidaritas antarpeserta.

“Porsimaptar ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk bertemu, berinteraksi, mengembangkan potensi, dan membangun solidaritas antara taruna, pelajar, dan mahasiswa,” kata Rashya, Senin (28/9).

Belasan cabang dan tangkai lomba tersebut terdiri dari bidang olahraga, seni, dan akademik. Bidang olahraga terdiri atas delapan cabang, yakni voli, sepak bola, badminton, basket, tenis, atletik, e-Sport, dan renang.

Sementara itu, bidang seni meliputi band, tari kontemporer, fotografi, film pendek, dan marching band. Lalu bidang akademik mencakup esai, bahasa Inggris, cerdas cermat, dan cyber security.

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Rashya mengatakan Porsimaptar XXVI mengusung tema “Polahabijana” dengan motto “Bersaing dengan Sportivitas, Bersatu dalam Solidaritas, Bergerak untuk Kesehatan.”

Tema tersebut menggambarkan semangat kompetisi yang tetap mengedepankan sportivitas, kebersamaan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta semangat kesatria dalam menghadapi berbagai tantangan.