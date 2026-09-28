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Gara-gara Mengumpat Penumpang, Petugas Trans Semarang Dipecat

Senin, 28 September 2026 – 20:45 WIB
Gara-gara Mengumpat Penumpang, Petugas Trans Semarang Dipecat - JPNN.com Jateng
Ilustrasi Trans Semarang Koridor I rute Terminal Mangkang-Terminal Penggaron. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang petugas tiket armada Trans Semarang harus melepas pekerjaannya setelah kedapatan mengumpat penumpang Koridor I rute Terminal Mangkang-Terminal Penggaron.

Petugas bernama Iqbal Nasihin ini dipecat karena aksinya membuat penumpang tersebut ketakutan yang berujung viral di media sosial.

Peristiwa ini bermula ketika penumpang yang mencegat Trans Semarang di Halte Milo. Saat itu, dua bus tidak berhenti mengangkutnya. Penumpang tersebut lantas melaporkan insiden tersebut melalui customer servise Trans Semarang.

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Masalah muncul ketika bus ketiga yang di dalamnya terdapat Iqbal Nasihin bertugas berhenti menaikkan pelapor. Setelah penumpang pelapor naik, Iqbal mengumpat korban hingga membuat ketakutan.

“Kronologinya, ada dua armada yang tidak berhenti karena penuh. Korban ini menginfokan ke petugas, kemudian bus, pelaku piket berhenti dan menaikkan korban,” kata Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang Haris Setyo Yunanto, Senin (28/9).

Haris mengatakan kejadian tersebut tidak sesuai prosedur operasional standar pelayanan Trans Semarang karena seorang petugas tidak ramah kepada penumpang.

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Di dalam bus dengan lambung SGO 1 ini, pelaku meminta korban untuk tidak naik BRT Trans Semarang karena telah melaporkan lewat customer servise.

“Kebetulan memang terbukti, dan memang ada kata-kata yang tidak sepantasnya keluar kepada pelanggan, ini sangat fatal,” tuturnya.

Petugas bernama Iqbal Nasihin ini dipecat karena aksinya membuat penumpang tersebut ketakutan yang berujung viral di media sosial.
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TAGS   semarang pecat viral penumpang trans semarang

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