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TPA Jatibarang Semarang Kebakaran, Penyebabnya Masih Misterius

Selasa, 29 September 2026 – 07:03 WIB
TPA Jatibarang Semarang Kebakaran, Penyebabnya Masih Misterius - JPNN.com Jateng
Lokasi kebakaran di area tiga TPA Jatibarang Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Humas Damkar Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Api berkobar di lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi pada area Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (28/9) malam.

Kebakaran di area tiga TPA Jatibarang dilaporkan sekitar pulul 22.05 WIB. Hingga pukul 05.30 WIB, kebakaran sudah dikendalikan, tetapi masih terdapat api kecil di beberapa titik.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang Sih Rianung mengatakan lokasi kebakaran merupakan area tidak aktif yang didominasi sampah plastik.

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“Api sudah dapat dikendalikan hanya masih ada beberapa titik kecil yang masih ada api,” katanya kepada JPNN.com, Selasa (29/9).

Rianung mengatakan tim pemadam di lapangan disuplai air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang.

Satu ekskavator dan Wheel Loader juga dikerahkan untuk melokalisir titik api agar tidak makin melebar.

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“Kami mengerahkan 40 personel beserta tujuh armada dan mobil URC menuju lokasi,” ujarnya.

Sampai dengan sekarang, kata dia, diupayakan pemadaman sampai selesai dan dipastikan sudah tidak ada titik api hingga pendinginan. Untuk penyebab kebakaran masih misterius.

Area tidak aktif dominansi sampah plastik di TPA Jatibarang seluas 1.000 meter persegi terbakar.
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TAGS   Jawa Tengah semarang kebakaran TPA Jatibarang

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