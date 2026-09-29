Sebelum Dipecat, Petugas Trans Semarang Tertangkap Basah Mabuk Saat Bekerja

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Trans Semarang memecat petugas tiket armada bernama Iqbal Nasihin karena terbukti mengumpat penumpang Bus Raya Terpadu (BRT) Ibu Kota Jawa Tengah itu. Tindakan tegas ini diberikan karena Iqbal telah melanggar sejumlah prosedur operasional standar.

Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang Haris Setyo Yunanto mengatakan berdasarkan catatan, pelaku tidak sekali melanggar. Sebelumnya, Iqbal tertangkap basah mabuk saat bekerja.

“(Iqbal Nasihin, red) mabuk atau dalam pengaruh alkohol saat bekerja,” kata Haris, Selasa (29/9).

Saat mengumpat penumpang, Iqbal masih menjalani sanksi indisipliner dari penerapan surat peringatan (SP) 2 akibat mengonsumsi minuman keras (miras).

Dari perbuatannya yang berulang melanggar tersebut, pihaknya terpaksa memecat Iqbal.

Peristiwa ini bermula ketika penumpang yang mencegat Trans Semarang Koridor I rute Terminal Mangkang-Terminal Penggaron di Halte Milo.

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Saat itu, dua bus tidak berhenti mengangkutnya. Penumpang tersebut lantas melaporkan insiden tersebut melalui customer service Trans Semarang.

Masalah muncul ketika bus ketiga yang di dalamnya terdapat Iqbal Nasihin bertugas berhenti menaikkan pelapor. Setelah penumpang pelapor naik, Iqbal mengumpat korban hingga membuat ketakutan.