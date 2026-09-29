Penemuan Bayi Laki-laki Bikin Warga Semarang Geger

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Penemuan bayi laki-laki menggegerkan warga Perum Banpres, RT 01/RW 02, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (29/9) sekitar pukul 05.30 WIB.

Bayi dalam posisi tengkurap itu pertama kali ditemukan setelah seorang warga mendengar suara tangisan dari arah pekarangan kosong.

Kemudian, warga mengevakuasi bayi ke Puskesmas Bangetayu, Kecamatan Genuk untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis.

“Dari pemeriksaan awal, bayi memiliki berat sekitar tiga kilogram dengan panjang badan 48 sentimeter. Terdapat memar pada bagian dada dan luka pada bagian bibir,” ujar Kapolsek Pedurungan Kompol Navy Pradhana Prima Satya.

Karena memerlukan penanganan medis lebih lanjut, pihak Puskesmas Bangetayu merujuk bayi tersebut ke RSD Wongsonegoro Kota Semarang.

“Kami memastikan yang menjadi perhatian utama adalah kondisi bayi. Setelah mendapatkan pemeriksaan awal di puskesmas, bayi kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan dan perawatan lebih lanjut sesuai kondisi medisnya,” katanya.

Kini, pihaknya menyelidiki sang pembuang bayi tersebut dengan menggali keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian.

“Kami masih melakukan penyelidikan. Kami tidak ingin berspekulasi sebelum seluruh keterangan dan fakta di lapangan dapat dipastikan. Fokus kami saat ini adalah memastikan bayi mendapatkan perawatan yang diperlukan sekaligus mengungkap siapa yang menelantarkan bayi,” katanya. (ink/jpnn)