GIIAS Semarang 2026 Dibuka, Pemprov Jateng Beri Diskon BBNKB 10 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pameran otomotif GIIAS Semarang 2026 resmi dibuka di Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/9).

Dalam ajang pameran bergengsi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mendukung penyelenggaraan melalui pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 10 persen bagi pembelian atau pemesanan kendaraan baru di arena pameran.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah M Masrofi mengatakan kebijakan itu merupakan bentuk dukungan terhadap perkembangan industri otomotif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada GAIKINDO atas komitmen dan konsistensinya kembali menghadirkan pameran otomotif kelas dunia di Jawa Tengah,” kata Masrofi.

Menurutnya, GIIAS Semarang tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kelima di Kota Semarang. Kehadiran pameran tersebut dinilai menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat posisi Jawa Tengah dalam industri otomotif nasional.

“Tahun ini adalah penyelenggaraan yang kelima kalinya di Kota Semarang. Hadirnya GIIAS Semarang 2026 menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat posisi Jawa Tengah dalam peta industri otomotif nasional,” ujarnya.

Pengurangan BBNKB sebesar 10 persen berlaku bagi pembelian atau pemesanan kendaraan baru di arena pameran selama penyelenggaraan GIIAS Semarang 2026, yakni 30 September hingga 4 Oktober 2026.

“Kepada masyarakat Jawa Tengah, silakan hadir, nikmati inovasi otomotif terkini, dan manfaatkan diskon BBNKB 10 persen ini sebaik-baiknya,” ujarnya.