Beli Mobil di GIIAS Semarang Dapat Benefit hingga Rp 6,9 Juta dan Pembiayaan 2,99 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pengunjung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2026 berkesempatan mendapatkan berbagai keuntungan saat membeli mobil. Astra Credit Companies (ACC) dan Toyota Astra Financial Services (TAF) menawarkan benefit hingga Rp 6,9 juta serta program pembiayaan dengan bunga mulai 2,99 persen.

Promo tersebut berlaku bagi pelanggan yang melakukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) mobil penumpang melalui pembiayaan ACC atau TAF selama GIIAS Semarang 2026 Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip), Semarang pada 30 September hingga 4 Oktober 2026.

Pelanggan dapat mengakses program benefit tersebut melalui fitur Apply Voucher pada aplikasi AstraPay. Voucer itu dapat digunakan untuk memperoleh berbagai produk elektronik pilihan yang tersedia di situs www.acctafgiias.com.

Adapun program pembiayaan dengan bunga mulai 2,99 persen berlaku untuk tenor satu hingga tiga tahun bagi mobil penumpang dari berbagai merek peserta GIIAS. Jenis kendaraan yang termasuk dalam program ini meliputi sedan, city car, hatchback, SUV, MPV, kendaraan hybrid, dan kendaraan listrik. Program tersebut tidak berlaku untuk kendaraan komersial.

Project Director ACC-TAF GIIAS 2026 sekaligus Chief Marketing and Sales Officer ACC Tan Chian Hok mengatakan kehadiran Astra Financial dalam pameran tersebut diharapkan mempermudah masyarakat Jawa Tengah memiliki kendaraan impian.

“Kehadiran Astra Financial di GIIAS Semarang 2026 diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat Jawa Tengah dalam mewujudkan kepemilikan kendaraan impian,” kata Tan Chian Hok, Rabu (30/9).

ACC dan TAF merupakan bagian dari Astra Financial. Dalam GIIAS Semarang 2026, keduanya menghadirkan solusi pembiayaan kendaraan dengan dukungan lima perusahaan Astra Financial lainnya, yakni FIF Group, Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, dan Bank Saqu.

Astra Financial juga menggandeng OLXmobbi sebagai mitra resmi tukar tambah kendaraan atau trade-in. Melalui program tersebut, konsumen yang ingin mengganti mobil lama dengan kendaraan baru berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp 10 juta.