Harga Mobil GAC di GIIAS Semarang Dipangkas Hingga Rp 65 Juta

jateng.jpnn.com, SEMARANG - GAC Indonesia menawarkan harga khusus untuk sejumlah model kendaraannya selama Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2026.

Selisih harga normal dengan harga khusus GIIAS Semarang mencapai Rp 65 juta. Penawaran tersebut berlaku selama pameran di Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang berlangsung pada 30 September hingga 4 Oktober 2026.

Model dengan selisih harga terbesar ialah AION V Luxury. Model tersebut ditawarkan dengan harga khusus Rp 510 juta dari harga normal Rp 575 juta atau terdapat selisih Rp 65 juta.

Selain itu, AION UT Standard ditawarkan dari harga normal Rp 360 juta menjadi Rp 327 juta. AION UT Premium dari Rp 410 juta menjadi Rp 387 juta.

AION V Exclusive juga mendapat harga khusus dari Rp 514 juta menjadi Rp 474 juta, sedangkan HYPTEC HT Premium dari Rp 770 juta menjadi Rp 714 juta.

GAC Indonesia juga memberikan harga khusus untuk AION UT Urban. Berdasarkan daftar harga khusus GIIAS Semarang 2026, varian tersebut ditawarkan Rp 345 juta dari harga normal Rp 378 juta.

Selain menawarkan harga khusus, GAC Indonesia memperkenalkan AION UT Urban sebagai model terbaru AION UT. Varian tersebut hadir dengan tambahan fitur kenyamanan dan kepraktisan untuk mendukung kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Product Planning and Strategy GAC Indonesia Iqbal Taufiqurrahman mengatakan AION UT sejak awal hadir sebagai kendaraan listrik kompak yang dirancang untuk mendukung mobilitas perkotaan.