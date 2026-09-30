GIIAS Semarang 2026: Wuling Hadirkan Aira ev Edisi Toy Story 5, Sebegini Harganya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wuling Motors ikut meramaikan gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2026 dengan membawa sejumlah kendaraan elektrifikasi.

Pameran otomotif tersebut berlangsung mulai 30 September hingga 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang.

Salah satu model yang menjadi perhatian Wuling adalah Aira ev, city car listrik terbaru yang hadir dengan desain khusus hasil kolaborasi bersama Disney and Pixar's Toy Story 5.

Wuling menempati booth H dengan luas sekitar 255 meter persegi. Selain Aira ev, sejumlah kendaraan elektrifikasi lain juga dipamerkan, yakni Darion, Eksion, dan Cloud EV.

Regional Sales Senior Manager Wuling Motors Noor Fazrur Rahman Ridha mengatakan keikutsertaan Wuling menjadi kesempatan bagi masyarakat Semarang untuk melihat langsung berbagai pilihan kendaraan dan teknologi elektrifikasi yang ditawarkan.

"Melalui ajang ini, kami menghadirkan beragam pilihan kendaraan yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat Semarang dan sekitarnya," kata Noor, Rabu (30/9).

Aira ev menjadi salah satu produk yang ditonjolkan Wuling dalam pameran tersebut.

Mobil listrik ini mengusung konsep Fun Everyday, For Everyone dengan empat karakter utama, yakni Artistik, Inovatif, Ramah, dan Aman.