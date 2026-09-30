JETOUR T2 i-DM Pamer Taring di GIIAS Semarang, Tenaga 360 PS dan Jarak Tempuh 1.200 Km
jateng.jpnn.com, SEMARANG - JETOUR T2 i-DM resmi dipasarkan di Jawa Tengah dengan harga Rp705 juta on the road (OTR) Semarang.
SUV plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) tersebut diperkenalkan PT JETOUR Sales Indonesia dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2026, yang berlangsung mulai 30 September 2026.
Marketing Director PT JETOUR Sales Indonesia Moch Ranggy Radiansyah mengatakan JETOUR T2 i-DM dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan kendaraan elektrifikasi, tetapi tetap memiliki keleluasaan untuk perjalanan jarak jauh.
"Melalui Intelligent Dual Mode, JETOUR T2 i-DM dirancang untuk menghadirkan keduanya, efisiensi tenaga listrik untuk mobilitas sehari-hari sekaligus fleksibilitas dan kemampuan untuk perjalanan jarak jauh," kata Ranggy, Kamis (30/9).
JETOUR T2 i-DM mengusung teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) yang memadukan mesin 5th Generation ACTECO 1.5 TGDI Hybrid Engine, transmisi 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission (3DHT), serta dua motor listrik.
Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga hingga 360 PS dengan torsi maksimal 610 Nm.
Untuk penggunaan harian, SUV ini dibekali baterai CATL LFP berkapasitas 18,4 kWh yang memungkinkan jarak tempuh menggunakan tenaga listrik hingga 90 kilometer.
Sementara itu, penggunaan kombinasi mesin bensin dan motor listrik diklaim mampu membawa kendaraan menempuh jarak lebih dari 1.200 kilometer.
JETOUR T2 i-DM resmi hadir di GIIAS Semarang 2026. SUV PHEV ini dibanderol Rp705 juta, bertenaga 360 PS, dan mampu menempuh jarak hingga 1.200 km.
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