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TPA Jatibarang Semarang Terbakar Lagi, 9 Armada Diterjunkan

Rabu, 30 September 2026 – 21:10 WIB
TPA Jatibarang Semarang Terbakar Lagi, 9 Armada Diterjunkan - JPNN.com Jateng
Petugas Damkar memadamkan kebakaran yang melalap zona satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/9) petang. FOTO: Humas Damkar Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebakaran melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/9) petang.

Ini merupakan kedua kalinya api melalap TPA di Ibu Kota Jawa Tengah itu dalam sepekan.

Informasi yang dihimpun JPNN.com, kebakaran dilaporkan terjadi zona satu sekitar pukul 18.04 WIB.

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Sebanyak sembilan armada diterjunkan untuk memadamkan si jago merah.

Belum diketahui penyebab kebakaran pada TPA bertipe open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka ini.

Sebelumnya diberitakan, api berkobar di lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi pada area TPA Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (28/9) malam.

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Kebakaran di area tiga TPA Jatibarang dilaporkan sekitar pulul 22.05 WIB. Api bisa dikendalikan keesokan paginya.

Lokasi kebakaran merupakan area tidak aktif yang didominasi sampah plastik. (ink/jpnn)

Ini merupakan kebakaran yang kedua melalap TPA di Ibu Kota Jawa Tengah dalam sepekan.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   Jawa Tengah semarang kebakaran TPA Jatibarang

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