TPA Jatibarang Semarang Terbakar Lagi, 9 Armada Diterjunkan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebakaran melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/9) petang.

Ini merupakan kedua kalinya api melalap TPA di Ibu Kota Jawa Tengah itu dalam sepekan.

Informasi yang dihimpun JPNN.com, kebakaran dilaporkan terjadi zona satu sekitar pukul 18.04 WIB.

Sebanyak sembilan armada diterjunkan untuk memadamkan si jago merah.

Belum diketahui penyebab kebakaran pada TPA bertipe open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka ini.

Sebelumnya diberitakan, api berkobar di lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi pada area TPA Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (28/9) malam.

Kebakaran di area tiga TPA Jatibarang dilaporkan sekitar pulul 22.05 WIB. Api bisa dikendalikan keesokan paginya.

Lokasi kebakaran merupakan area tidak aktif yang didominasi sampah plastik. (ink/jpnn)