BAIC T1 Mengaspal di Semarang, Mengandalkan Kabin Lega dan Teknologi Pintar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BAIC membawa sejumlah model kendaraan sekaligus penawaran khusus ke GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2026. Diskon hingga Rp91 juta menjadi salah satu program yang ditawarkan selama pameran.

Selain potongan harga, PT JIO Distribusi Indonesia selaku distributor resmi BAIC di Indonesia memberikan fasilitas gratis cicilan selama dua bulan untuk pembelian kendaraan selama periode pameran.

GIIAS Semarang 2026 berlangsung pada 30 September hingga 4 Oktober 2026 di Muladi Dome, Semarang. BAIC menempati Exhibition Hall, Entrance Booth PF 10–11.

Chief Operating Officer BAIC Indonesia Dhani Yahya mengatakan Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan bagi BAIC.

"Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang penting bagi pertumbuhan BAIC. Melalui GIIAS Semarang, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat produk-produk BAIC sekaligus mendapatkan berbagai penawaran yang memberikan value lebih dalam kepemilikan kendaraan," kata Dhani, Kamis (30/9).

Salah satu model yang diperkenalkan lebih dekat kepada masyarakat Semarang adalah BAIC T1. Mobil tersebut menjadi kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV pertama BAIC di Indonesia.

BAIC T1 ditawarkan dengan harga khusus Rp379 juta, turun dari harga normal Rp399 juta.

Model tersebut mengusung konsep "The Spacious Smart EV" dengan penekanan pada ruang kabin, teknologi dan kenyamanan.