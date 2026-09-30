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Api Membesar di TPA Jatibarang Semarang, Terdengar Ledakan dari Lokasi

Rabu, 30 September 2026 – 23:22 WIB
Api Membesar di TPA Jatibarang Semarang, Terdengar Ledakan dari Lokasi - JPNN.com Jateng
Kebakaran di TPA Jatibarang Semarang meluas hingga hampir 10 hektare. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Api kian meluas yang diperkirakan mencapai 10 hektare di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/9) malam.

Kebakaran yang dilaporkan sekitar pukul 18.04 WIB ini telah melalap zona satu, dua dan tiga pada TPA open dumping atau pembuangan sampah terbuka tersebut.

Sembilan armada dengan 50 petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang tampak berjibaku menjinakkan si jago merah. Belasan truk tangki air terlihat hilir mudik menyuplai armada damkar.

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“Ini menurut saya hampir 10 hektare,” kata Kepala Damkar Kota Semarang Sih Rianung ditemui JPNN.com di lokasi kebakaran TPA Jatibarang.

Rianung menyatakan munculnya gas metana membuat kebakaran sulit dipadamkan.

“Ada gas metana, seperti lidah api. Gas metana itu memperbesar kebakaran,” kata Sih Rianung

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Rianung belum bisa memastikan munculnya sumber api. Saat ini, pihaknya berupaya menyekat dan melokalisir agar kobaran tidak kian meluas.

Dia menyebut sempat terdengar ledakan dari lokasi kebakaran.

Kebakaran di TPA Jatibarang Semarang meluas hingga hampir 10 hektare. Gas metana disebut membuat kobaran api sulit dipadamkan.
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TAGS   kebakaran TPA Jatibarang semarang damkar kota semarang

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