Kebakaran Mulai Terkendali, Asap Tebal Menyelimuti TPA Jatibarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Api yang melalap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah sudah bisa dikendalikan, Kamis (1/10) pagi.

Asap tebal membumbung tinggi di area TPA bertipe open dumping atau pembuangan secara terbuka tersebut.

Tim Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang terlihat berjibaku menjinakkan api masih terlihat di beberapa titik.

“Titik api masih ada, tetapi sudah berkurang banyak,” kata Kepala Bagian Operasional Damkar Kota Semarang Tantri Pradono kepada JPNN.com, Kamis (1/10) pagi.

Selain titik api yang terlihat di permukaan, bara tersembunyi masih membakar di bawah permukaan material sampah. Kondisi ini yang membuat asap tebal.

Siasat yang tim damkar, yaitu juga mengerahkan ekskavator sembari air disemprotkan pada titik yang masih terdapat bara api.

“(Sekarang, red) butuh proses pemadaman dibantu ekskavator dengan cara diaduk sambil dilakukan penyemprotan,” kata Tantri.

Sebelumnya diberitakan, kebakaran melalap 10 hektare di zona satu, dua dan tiga TPA Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/9) malam.