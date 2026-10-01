GIIAS Semarang 2026 Jadi Panggung Leapmotor Perluas Pasar di Jateng, Ada Promo Khusus

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Leapmotor memperluas pasar kendaraan listriknya di Jawa Tengah melalui ajang GIIAS Semarang 2026 yang berlangsung di Muladi Dome UNDIP, 30 September hingga 4 Oktober 2026.

Pabrikan kendaraan listrik tersebut membawa dua SUV andalannya, Leapmotor B10 dan C10, untuk diperkenalkan langsung kepada masyarakat Jawa Tengah.

Kehadiran di Semarang menjadi langkah lanjutan Leapmotor setelah melakukan debut di Indonesia melalui GIIAS 2026 Jakarta pada Juli 2026.

CEO PT Indomobil National Distributor Tan Kim Piauw mengatakan Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang dinilai strategis dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

"Kehadiran Leapmotor di GIIAS Semarang merupakan bagian dari langkah kami untuk memperluas jangkauan brand di Indonesia sekaligus memperkenalkan lebih dekat intelligent electric vehicle kepada masyarakat Jawa Tengah," kata Tan Kim Piauw, Kamis (30/9).

Menurut dia, masyarakat dapat melihat sekaligus mencoba langsung teknologi yang ditawarkan Leapmotor melalui B10 dan C10.

Leapmotor sendiri mengusung konsep intelligent electric vehicle dengan pengembangan teknologi yang dilakukan secara terintegrasi. Perusahaan yang berdiri di Hangzhou, China, pada 2015 itu mengklaim telah mengirimkan lebih dari 1,6 juta kendaraan secara global hingga Agustus 2026.

Pada Agustus 2026 saja, pengiriman global Leapmotor mencapai 103.129 unit. Angka tersebut menjadi capaian di atas 100 ribu unit selama dua bulan berturut-turut.