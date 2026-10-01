Update: Area Terbakar TPA Jatibarang Tersisa 40 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Area yang terbakar di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah tersisa sekitar 40 persen pada Kamis (1/10) pagi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martanto mengatakan kebakaran mulai bisa dikendalikan mulai sekitar pukul 05.00 WIB.

“Saat ini area yang terbakar masih kurang lebih tersisa sekitar 40 persen,” kata Endro kepada JPNN.com di lokasi kebakaran TPA Jatibarang, Kamis (1/10).

Dia mengatakan tim pemadam sempat mengalami kendala saat memadamkan api pada Rabu (30/9) malam.

Hal ini dipicu oleh kandungan gas metana pada material sampah dan pengaruh angin kencang yang membuat api cepat menjalar dari zona 1, 2, dan 3 TPA Jatibarang.

Menurutnya, luas area yang terbakar pada awal kejadian sekitar 5 hektare. Kebakaran kemudian meluas hingga hampir 10 hektare pada puncaknya sekitar tengah malam.

“Jadi pengaruh angin, cuaca juga yang panas, material-material yang ada di dalam kandungan sampahnya ini juga diduga ada gas metannya cepat sekali merambat ya,” ujarnya.

Meski sempat meluas hingga hampir 10 hektare, upaya pemadaman yang dilakukan petugas bersama sukarelawan dan pemangku kepentingan terkait mulai membuahkan hasil.