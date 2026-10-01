Asap TPA Jatibarang Menyebar ke 3 Kecamatan, Ambulans Disiagakan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Asap dampak kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, menyebar ke sejumlah wilayah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martanto menyebut asap tampak di sekeliling TPA Jatibarang.

Wilayah yang terdampak, yakni Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Kalipancur, Ngaliyan, dan Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat.

“Untuk Dinas Kesehatan sendiri sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran lurah ya, terutama di area sini, apabila ada keluhan sesak napas ya, ini bisa segera untuk memeriksakan ke puskesmas terdekat. Mobil Dinas Kesehatan ambulans sendiri pun standby di lokasi ini,” katanya ditemui di lokasi kejadian, Kamis (1/10).

Pihaknya menyebut akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk mendapatkan dukungan penanganan dampak asap.

Salah satu opsi yang disebut adalah operasi modifikasi cuaca (OMC). Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan proses koordinasi dan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Tidak menutup kemungkinan kami akan berkoordinasi dengan provinsi. Siapa tahu ya bisa ada dukungan OMC. Itu kan membutuhkan proses maupun biaya yang tidak sedikit, harus ada dukungan dari BNPB,” ujarnya.

Dia menyebut tim kesehatan berfokus mengantisipasi gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).