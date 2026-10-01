JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Asap TPA Jatibarang Menyebar ke 3 Kecamatan, Ambulans Disiagakan

Asap TPA Jatibarang Menyebar ke 3 Kecamatan, Ambulans Disiagakan

Kamis, 01 Oktober 2026 – 12:10 WIB
Asap TPA Jatibarang Menyebar ke 3 Kecamatan, Ambulans Disiagakan - JPNN.com Jateng
Lokasi kebakaran di TPA Jatibarang Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Asap dampak kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, menyebar ke sejumlah wilayah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martanto menyebut asap tampak di sekeliling TPA Jatibarang.

Wilayah yang terdampak, yakni Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Kalipancur, Ngaliyan, dan Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat.

Baca Juga:

“Untuk Dinas Kesehatan sendiri sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran lurah ya, terutama di area sini, apabila ada keluhan sesak napas ya, ini bisa segera untuk memeriksakan ke puskesmas terdekat. Mobil Dinas Kesehatan ambulans sendiri pun standby di lokasi ini,” katanya ditemui di lokasi kejadian, Kamis (1/10).

Pihaknya menyebut akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk mendapatkan dukungan penanganan dampak asap.

Salah satu opsi yang disebut adalah operasi modifikasi cuaca (OMC). Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan proses koordinasi dan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca Juga:

“Tidak menutup kemungkinan kami akan berkoordinasi dengan provinsi. Siapa tahu ya bisa ada dukungan OMC. Itu kan membutuhkan proses maupun biaya yang tidak sedikit, harus ada dukungan dari BNPB,” ujarnya.

Dia menyebut tim kesehatan berfokus mengantisipasi gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Tiga wilayah yang terdampak asap kebakaran TPA Jatibarang, yaitu Kecamatan Gunungpati, Mijen, Ngaliyan dan Semarang Barat.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang kebakaran TPA Jatibarang asap

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU