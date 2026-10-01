Semarang Jadi Arena Perebutan Gelar Drift King of Mijen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ibu Kota Jawa Tengah bakal menjadi arena persaingan 50 drifter terbaik dalam Kejuaraan Nasional Drifting Seri 4 yang berlangsung di Sirkuit Mijen, Kota Semarang, 2-4 Oktober 2026.

Ajang ini dipastikan berlangsung sengit karena sejumlah drifter papan atas nasional akan ambil bagian. Mereka antara lain Emmanuel Amandio, Rio SB, Danny Ferdito, dan Kingston Effendi.

Tidak hanya menghadirkan nama-nama besar dari luar daerah, Kejurnas Drifting Seri 4 juga menjadi panggung bagi drifter asal Semarang. Tiga drifter lokal, yakni Kevin Seymour, Syafaira Permana, dan Davin Augusta, akan ikut bersaing di lintasan Sirkuit Mijen.

Event Director Passion Drift Dika CH mengatakan Semarang dipilih sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan karena Sirkuit Mijen memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai arena olahraga otomotif.

“Semarang kami pilih karena Sirkuit Mijen memiliki potensi untuk dikembangkan,” kata Dika, Rabu (30/9) malam.

Menurutnya, pihak promotor telah melakukan sejumlah penyesuaian pada lintasan dengan menambahkan tikungan baru. Langkah itu dilakukan agar para peserta dapat memaksimalkan kemampuan mereka saat bertanding.

Promotor juga menyiapkan lintasan yang menuntut keberanian sekaligus ketepatan para drifter. Setiap pembalap harus mampu mengendalikan mobil secara agresif dengan presisi tinggi.

Dika menjelaskan drifting merupakan salah satu cabang olahraga otomotif yang berkembang pesat di dunia.