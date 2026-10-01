Kebakaran TPA Jatibarang, Pemkot Semarang Buka Opsi Modifikasi Cuaca

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang membuka opsi operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu memadamkan kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang.

Opsi tersebut muncul untuk mempercepat pemadaman kebakaran TPA Jatibarang yang kini asapnya menyebar ke sejumlah wilayah Kota Semarang.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martanto menyebut masih akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait kemungkinan dukungan pelaksanaan OMC.

Namun, pelaksanaan OMC tidak dapat dilakukan secara langsung karena membutuhkan proses koordinasi dan biaya yang cukup besar serta dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Tidak menutup kemungkinan kami akan berkoordinasi dengan provinsi. Siapa tahu ya bisa ada dukungan OMC (operasi modifikasi cuaca). Itu kan membutuhkan proses maupun biaya yang tidak sedikit, harus ada dukungan dari BNPB,” kata Endro di lokasi kebakaran TPA Jatibarang, Kamis (1/10).

Kini, asap terpantau sempat masuk ke wilayah Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, serta Kelurahan Kalipancur, Ngaliyan, dan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat.

Selain mempertimbangkan langkah penanganan dampak asap, pihaknya juga memprioritaskan kesehatan warga di wilayah terdampak.

Dia menyebut Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang telah menyampaikan imbauan kepada jajaran lurah, terutama di wilayah yang terdampak asap, agar segera merespons apabila terdapat warga yang mengalami keluhan sesak napas.