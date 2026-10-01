Bandara Ahmad Yani Semarang Tambah 10 Autogate, Penumpang Internasional Makin Cepat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang kini makin cepat. Sebanyak 10 unit autogate resmi beroperasi mulai Rabu (30/9).

Fasilitas tersebut terdiri atas enam autogate di area kedatangan dan empat unit di area keberangkatan. Selain WNI, layanan ini juga dapat dimanfaatkan WNA pemegang paspor elektronik yang memiliki e-VoA maupun eVisa.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan kehadiran autogate menjadi penting mengingat lalu lintas penumpang internasional di Bandara Ahmad Yani rata-rata mencapai hampir 500 orang setiap hari.

"Fasilitas autogate ini sangat membantu membuat lalu lintas pemeriksaan keimigrasian menjadi semakin cepat," kata Hendarsam saat peresmian.

Sebelum resmi digunakan, perangkat tersebut telah melalui tahap uji coba sejak 24 Juli hingga 25 September 2026. Dalam periode tersebut, tercatat 11.558 perlintasan menggunakan autogate.

Teknologi pengenalan wajah atau face recognition yang terintegrasi dengan sistem Border Control Management (BCM) membuat proses pemeriksaan dapat dilakukan sekitar 15 hingga 25 detik untuk setiap penumpang.

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Dengan sistem tersebut, proses pemeriksaan diharapkan lebih praktis sekaligus tetap mengedepankan aspek keamanan dan pengawasan keimigrasian.

Untuk mengantisipasi penumpang yang membutuhkan pemeriksaan secara manual, Imigrasi tetap menyediakan dua konter petugas di masing-masing area kedatangan dan keberangkatan.