Era Orientasi Mahasiswa Baru Tanpa Perpeloncoan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Masa orientasi mahasiswa baru mulai diarahkan untuk menjadi ruang pengenalan kehidupan perguruan tinggi yang aman, positif, dan bebas dari praktik perpeloncoan.

Hal itu diterapkan Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) melalui Pekan Orientasi Mahasiswa (Poema) Kemahasiswaan dan Pengenalan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

Rektor UPGRIS Sapto Budoyo menyebut masa orientasi tidak boleh diwarnai kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Menurutnya, mahasiswa baru perlu mendapatkan pengalaman awal yang positif ketika mulai memasuki lingkungan perguruan tinggi.

“Masa orientasi seharusnya menjadi kesempatan bagi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus, membangun relasi, serta menemukan ruang untuk mengembangkan potensi diri,” katanya, Kamis (1/10).

Kegiatan Poema 2026 dirancang dengan sejumlah agenda, mulai dari kegiatan akademik, PIESQ, pengenalan kehidupan kemahasiswaan, hingga pengenalan berbagai UKM di lingkungan UPGRIS.

Rangkaian kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Expo Ormawa. Melalui agenda itu, mahasiswa baru mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih jauh berbagai organisasi kemahasiswaan sekaligus melihat ruang pengembangan minat dan bakat yang tersedia di kampus.

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Presiden BEM UPGRIS Mochammad Afriano mengatakan Poema tidak hanya ditujukan untuk memperkenalkan kehidupan akademik dan kemahasiswaan kepada mahasiswa baru.

Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membangun solidaritas dan memberikan ruang bagi mahasiswa mengembangkan potensi.