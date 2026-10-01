Tiga Mobil Listrik VinFast Mejeng di GIIAS Semarang, Pengunjung Bisa Test Drive

jateng.jpnn.com, SEMARANG - VinFast membawa tiga kendaraan listrik andalannya ke GIIAS Semarang 2026. Pabrikan asal Vietnam itu menampilkan VF 3, VF 6, dan VF MPV 7 untuk menyasar kebutuhan mobilitas masyarakat Jawa Tengah.

Ketiga model tersebut dipamerkan di Muladi Dome UNDIP, Semarang, selama GIIAS Semarang 2026 yang berlangsung 30 September hingga 4 Oktober 2026.

Tak hanya melihat kendaraan, pengunjung juga dapat mencoba langsung VF 3, VF 6, dan VF MPV 7 melalui sesi test drive.

VinFast menghadirkan area pameran dengan konsep terbuka yang memungkinkan pengunjung mengeksplorasi berbagai aspek kendaraan listrik, mulai dari teknologi, fasilitas pengisian daya, layanan purnajual hingga program kepemilikan.

VF MPV 7 menjadi salah satu model yang ditonjolkan VinFast. Mobil tersebut dirancang dengan kabin luas dan fleksibilitas yang menyasar kebutuhan keluarga, baik untuk aktivitas sehari-hari di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh.

Sementara VF 3 dan VF 6 ditawarkan sebagai pilihan untuk kebutuhan mobilitas yang lebih personal. Ketiganya diklaim memiliki karakter berkendara yang lincah dan dilengkapi teknologi pintar.

Selama pameran berlangsung, konsumen yang melakukan pembayaran deposit untuk kendaraan VinFast juga berhak mendapatkan sejumlah program promosi.

VinFast turut menawarkan program Drive Worry Free yang mencakup lima aspek kepemilikan, yakni Zero Operating Cost, Battery Peace of Mind, Ownership Confidence, Service Confidence, dan Business Confidence.