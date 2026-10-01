Lagu Pancasila Dirilis 1 Oktober, Olivia Zalianty Gandeng Isyana Sarasvati

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober tahun ini diwarnai dengan peluncuran karya musik bertajuk 'Pancasila'.

Lagu tersebut merupakan kolaborasi produser Olivia Zalianty, komponis KGPH Ndaru Kusumo, dan penyanyi Isyana Sarasvati.

Berbeda dari lagu pada umumnya, lirik 'Pancasila' sepenuhnya mengambil lima sila yang menjadi dasar negara. Kelima sila tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam komposisi musik yang digarap Ndaru Kusumo.

Peluncuran lagu dilakukan bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Karya tersebut diharapkan dapat menjadi medium untuk mengenalkan sekaligus mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, kembali memahami nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan seni.

Olivia Zalianty mengatakan musik dipilih karena memiliki kemampuan menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang.

"Kami ingin karya ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif untuk merawat nilai-nilai kebangsaan melalui cara yang relevan dengan generasi sekarang, salah satunya melalui kesenian," ujar Olivia dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10).

Menurut dia, musik merupakan bahasa universal yang dapat menjadi ruang refleksi terhadap nilai-nilai kehidupan berbangsa.

"Melalui lagu ini, kami mengajak siapa pun yang mendengarnya untuk kembali merenungkan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," katanya.