Bahaya Asap Kebakaran TPA Jatibarang Semarang, Dinkes Beri Imbauan Penting

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Masyarakat diminta mewaspadai paparan asap akibat kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Asap hasil pembakaran dapat mengganggu kesehatan, terutama apabila paparan terjadi dalam waktu lama.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang M Abdul Hakam mengatakan penanganan kebakaran TPA Jatibarang tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Pemantauan kondisi lingkungan dan kualitas udara serta kesiapsiagaan pelayanan kesehatan juga perlu dilakukan.

Hakam menjelaskan asap bukan sekadar menimbulkan bau atau mengurangi jarak pandang. Asap merupakan campuran berbagai partikel dan gas hasil pembakaran, termasuk partikulat halus atau PM2.5 yang dapat masuk jauh ke saluran pernapasan.

“Material yang terbakar di tempat pembuangan sampah dapat beragam, prinsip kehati-hatian perlu diterapkan sambil terus melakukan pemantauan kondisi lingkungan,” kata Hakam, Jumat (2/10).

Pihaknya mengimbau masyarakat mengurangi paparan asap sebanyak mungkin. Warga yang berada di wilayah terdampak dianjurkan sementara mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama aktivitas fisik berat.

Apabila asap cukup terasa, masyarakat juga diminta mengurangi masuknya udara dari luar ke dalam rumah dengan menutup pintu dan jendela selama kondisi memungkinkan. Bagi warga yang menggunakan pendingin udara, mode resirkulasi dapat digunakan apabila tersedia.

Sementara itu, masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan di wilayah terdampak asap dapat menggunakan respirator partikulat seperti N95 atau yang setara dan terpasang dengan baik.

Namun, respirator partikulat tidak memberikan perlindungan terhadap seluruh gas yang mungkin terdapat dalam asap. Karena itu, mengurangi waktu dan intensitas paparan tetap menjadi langkah perlindungan utama.