Roadshow Nexus Way Dimulai dari UNS, Bahas Strategi Hadapi Krisis Komunikasi

jateng.jpnn.com, SOLO - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah menjadi kampus pertama yang dituju dalam rangkaian Roadshow Nexus Way. Kegiatan tersebut mempertemukan pengalaman praktis industri public relations (PR) dengan perspektif akademik.

Roadshow yang dikemas melalui Kuliah Umum dan Book Review Nexus Way itu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memahami pengelolaan isu, konflik, dan krisis berdasarkan pengalaman nyata di lapangan.

Nexus Way merupakan buku yang lahir dari perjalanan 14 tahun NEXUS Risk Mitigation & Strategic Communication dalam menangani berbagai persoalan komunikasi di Indonesia.

Buku tersebut tidak hanya mendokumentasikan kasus, tetapi juga merangkum pengalaman, prinsip, dan pendekatan yang digunakan dalam membaca situasi, menyusun strategi, mengambil keputusan, hingga menangani krisis.

Pemilihan UNS sebagai titik awal roadshow menjadi bagian dari upaya mempertemukan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di ruang akademik dengan dinamika yang dihadapi praktisi ketika menangani persoalan komunikasi di dunia nyata.

Koordinator Mata Kuliah Public Relations UNS Andre N. Rahmanto menilai Nexus Way memberikan perspektif yang relevan bagi mahasiswa karena membawa pengalaman praktis ke dalam pembelajaran komunikasi dan PR.

Menurut Andre, buku tersebut memiliki karakter berbeda dibandingkan buku akademik pada umumnya. Selain membahas kasus dan strategi, Nexus Way mengajak pembaca mengikuti cerita serta pengalaman di balik proses penanganan berbagai persoalan.

“Buku ini lengkap dan kompleks dengan 31 kasus juga 31 strategi,” ujar Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UNS Surakarta tersebut, Rabu (30/9).