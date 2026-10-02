100 Guru di Jateng Dilibatkan Percepat Eliminasi Kusta dan Lawan Stigma

jateng.jpnn.com, JEPARA - Sebanyak 100 guru dari sembilan kabupaten di Jawa Tengah dilibatkan dalam upaya mempercepat eliminasi kusta sekaligus memutus stigma terhadap penyakit tersebut di tengah masyarakat.

Upaya itu dilakukan melalui Kegiatan Penguatan Peran Guru dan Kampanye Percepatan Eliminasi Kusta di Indonesia yang digelar Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) bersama Sasakawa Health Foundation di Kabupaten Jepara, Senin-Rabu (28-30/9/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Bupati Jepara Witiarso Utomo di Aula Pendopo Kartini Kabupaten Jepara. Dia turut memberikan sambutan dalam kegiatan yang menempatkan guru sebagai salah satu ujung tombak edukasi kesehatan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Ketua Umum PB PGRI Prof. Unifah Rosyidi mengatakan, guru memiliki peran penting dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai kusta, terutama untuk mengikis anggapan keliru yang selama ini memicu stigma terhadap penderita.

“Dulu kusta sering dianggap sebagai penyakit yang menakutkan. Namun karena edukasi yang masif, sekarang literasi kesehatan bisa dibangun dari ruang kelas,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan para guru diharapkan dapat menjaga lingkungan sosial agar tidak semakin terbebani stigma terhadap kusta. Edukasi yang diberikan di sekolah juga diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

Pemateri sekaligus pengurus PB PGRI, Endang Yuliastuti, mengatakan edukasi mengenai kusta yang diberikan kepada guru merupakan investasi kesehatan bagi generasi mendatang.

“Kami percaya satu edukasi yang ditanamkan guru adalah satu kebaikan yang kita titipkan untuk generasi berikutnya agar terbebas dari kusta,” katanya.