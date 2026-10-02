PUtech Kejar Predikat Smart Green Campus, Mulai Terapkan ISO 14001

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Politeknik Pekerjaan Umum atau PUtech mulai mengambil langkah strategis menuju penerapan standar internasional dalam pengelolaan lingkungan kampus.

Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan kampus yang ramah lingkungan, hemat energi, dan berkelanjutan sekaligus mendukung terwujudnya tagline The First Smart Green Campus.

Direktur Politeknik Pekerjaan Umum Brawijaya mengatakan penerapan ISO 14001 menjadi bagian dari komitmen institusi dalam membangun tata kelola kampus yang berwawasan lingkungan.

“Bagi saya, ISO 14001 bukan sekadar target sertifikasi. ISO 14001 harus menjadi instrumen manajemen yang membantu institusi memastikan bahwa aspek dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas dapat diidentifikasi, dikendalikan, dipantau, dan terus ditingkatkan,” kata Brawijaya dalam Kick Off Meeting ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan di Ruang Aula Lantai 4 PUtech, Kota Semarang, Jumat (2/10).

Brawijaya mengatakan keikutsertaan PUtech dalam UI GreenMetric tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperoleh peringkat. Menurutnya, indikator yang digunakan dalam pemeringkatan tersebut dapat menjadi tolok ukur untuk melihat perkembangan transformasi kampus menuju lingkungan pendidikan yang berkelanjutan.

“Namun, indikator di dalamnya perlu kita gunakan sebagai benchmark untuk melihat sejauh mana transformasi menuju kampus berkelanjutan telah benar-benar kita lakukan,” ujar Brawijaya.

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Dia mengatakan dokumen dan sistem yang dihasilkan melalui proses sertifikasi ISO 14001 nantinya menjadi salah satu landasan penting dalam mendukung pemenuhan indikator pemeringkatan global UI GreenMetric yang diprakarsai oleh Universitas Indonesia.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur ke depan harus berjalan selaras dengan kepedulian terhadap lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber daya.