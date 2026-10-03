Mutasi Kapolda Jateng, Irjen Ribut Pindah Tugas ke Lemdiklat Polri

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Ribut Hari Wibowo masuk dalam mutasi besar-besaran dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kini, jabatan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng) diemban oleh Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Roy Hardi Siahaan.

Dalam Surat Telegram NO: ST/ 2205 IX/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengangkat Irjen Ribut sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri.

Irjen Ribut yang merupakan abiturien Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 ini telah menjabat Kapolda Jateng sekitar dua tahun sejak ditunjuk pada 26 Juli 2024.

Sementara itu, jabatan lama Brigjen Roy Hardi Siahaan merupakan Direktur Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Lulusan Akpol 1993 ini juga tercatat pernah menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

Kepala Unit (Kanit) Sat Ops Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Kepala BNN Maluku Utara, dan Kepala BNN Kalimantan Tengah.

Kepala Dividi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Irjen Johnny, Sabtu (3/10).