Kebakaran TPA Jatibarang Semarang Tinggal 20 Persen, Asap Menyebar 5 Kecamatan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah perlahan bisa dikendalikan. Tim Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) masih siaga 24 jam untuk menjinakkan api yang tinggal 20 persen ini.

Tampak kebakaran masih memproduksi asap pekat yang membumbung tinggi. Petugas Damkar tampak berjibaku memadamkan titik yang masih menyimpan bara api.

Aktivitas truk membuang sampah masih terlihat normal. Sejumlah ekskavator juga bekerja menata sampah kiriman dari seluruh warga Ibu Kota Jawa Tengah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martanto mengatakan kebakaran yang melalap 10 hektare lahan sampah kini tersisa 20 persen.

“Saat ini, kebakaran tersisa 20 persen,” kata Endro, Sabtu (3/10).

Asap imbas kebakaran TPA yang masih bertipe open dumping atau pembuangan secara terbuka ini telah menyebar ke lima kecamatan, yakni Gunungpati, Mijen, Semarang Barat, Ngaliyan dan sebagian Tugu.

“Terus pemadaman, belum ada tanggap darurat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Handi Priyanto mengatakan dua fokus langkah ditempuh, yakni pemadaman dengan cara menginjeksi ke titik api dan penanganan dampak asap.