Gubernur Akpol Berganti, Irjen Daniel Silitonga Masuk Masa Pensiun

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tongkat komando Akademi Kepolisian (Akpol) tak luput dalam mutasi besar-besaran dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.

Dalam Surat Telegram No: ST/ 2205 IX/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Ispektur Jenderal (Irjen) Pol Daniel Tahi Monang Silitonga dimutasikan sebagai perwira tinggi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Mutasi terhadap abiturien Akpol 1990 ini dilakukan karena jenderal bintang dua tersebut masuk masa pensiun tahun ini.

Kini, posisi Gubernur Akpol akan diemban oleh Irjen Pol R. Yoseph Wihastono Yoga Pranoto. Irjen Yoseph merupakan abiturien Akpol 1991 yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala (Wakalemdiklat) Polri.

Sementara itu, jabatan Wakalemdiklat Polri akan diisi oleh Irjen Pol Ribut Hari Wibowo yang sebelumnya merupakan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng).

Jabatan Kapolda Jateng kemudian berada di pundak Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Roy Hardi Siahaan. Brigjen Roy sebelumnya menjabat Direktur Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kepala Dividi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Irjen Johnny, Sabtu (3/10).