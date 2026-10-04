Sosok Irjen Yoseph, Sang Gubernur Akpol Berpengalaman Reserse

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menunjuk Inspektur Jenderal (Irjen) Pol R. Yoseph Wihastono Yoga Pranoto sebagai Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah.

Dalam Surat Telegram No: ST/ 2205 IX/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Irjen Yoseph menggantikan Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga yang dimutasikan sebagai perwira tinggi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Pasalnya, jenderal bintang dua yang merupakan abiturien Akpol 1990 ini masuk masa pensiun tahun ini.

Irjen Yoseph merupakan abiturien Akpol 1991 yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala (Wakalemdiklat) Polri. Dia berpengalaman di bidang reserse.

Lelaki kelahiran Yogyakarta ini pernah mengemban Direktur Reserse Narkoba di Polda Sulawesi Utara. Tercatat pula menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus dan Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Jateng.

Sementara itu, jabatan Wakalemdiklat Polri akan diisi oleh Irjen Pol Ribut Hari Wibowo yang sebelumnya merupakan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng).

Jabatan Kapolda Jateng kemudian berada di pundak Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Roy Hardi Siahaan. Brigjen Roy sebelumnya menjabat Direktur Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kepala Dividi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.