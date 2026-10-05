Hari Kelima Kebakaran TPA Jatibarang, Api Tinggal 10 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Proses pemadaman kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang, Jawa Tengah mulai menunjukkan hasil positif pada hari ke lima, Senin (5/10).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martanto mengatakan areal yang terbakar tinggal 10 persen.

“Pagi ini, api di permukaan tersisa 10 persen di beberapa titik,” kata Endro kepada JPNN.com, Senin (5/10).

Endro menyebut hasil ini tak lepas dari peran tim Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang dan seluruh unsur yang terlibat.

“Titik api cenderung berkurang di beberapa titik. Api belum padam dan penanganan masih berlangsung,” katanya.

Dia mengatakan penanganan terus dilakukan pada area terbakar dengan fokus pemadaman, pendinginan, dan pengendalian agar api tidak meluas.

Termasuk menerapkan sistem injeksi di beberapa titik panas dari hasil pantauan melalui drone thermal milik Sat Brimob Polda Jateng.

“Sistem injeksi ini mulai dicoba sejak kemarin ya dan ini akan ditingkatkan untuk titik-titik injeksinya,” katanya.