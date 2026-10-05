Gekrafs Jateng Ingin Pelaku Ekraf Tak Jalan Sendiri, Kolaborasi Antardaerah Diperkuat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Jawa Tengah mendorong pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di berbagai daerah untuk tidak berjalan sendiri-sendiri.

Penguatan kolaborasi antardaerah dinilai penting untuk membuka lebih banyak peluang bagi pelaku ekraf sekaligus membangun ekosistem ekonomi kreatif yang saling terhubung.

Upaya tersebut dilakukan Gekrafs Jawa Tengah dengan memperluas jaringan organisasi di daerah. Empat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gekrafs resmi dilantik secara serentak pada Sabtu (3/10).

Pelantikan berlangsung di Salatiga, Kabupaten Semarang, Purbalingga, dan Banyumas. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu menjadi penggerak pengembangan potensi ekonomi kreatif sesuai karakter dan keunggulan masing-masing daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gekrafs Jawa Tengah Berty Diah Rahmana mengatakan kolaborasi menjadi hal penting yang harus diperkuat setelah terbentuknya kepengurusan baru.

“Ekonomi kreatif akan lebih kuat kalau pelakunya saling terhubung. Karena itu, kami mendorong DPC untuk membangun kolaborasi seluas-luasnya,” ujar Berty, Senin (5/10).

Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi dan keunggulan ekonomi kreatif yang dapat saling melengkapi. Koneksi antardaerah pun dapat membuka peluang baru bagi para pelaku ekraf untuk mengembangkan usaha dan jejaring mereka.

Berty menyebut keberadaan DPC tidak hanya berfungsi sebagai struktur organisasi. DPC juga diharapkan menjadi ruang bertemunya pelaku ekraf dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pengembangan usaha.