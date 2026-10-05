Asap Kebakaran TPA Jatibarang Bikin Warga Sesak Napas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 22 warga dilaporkan terdampak asap kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang, Jawa Tengah. Kebakaran yang berlangsung lima hari terakhir ini menyebabkan warga menderita gangguan pernapasan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martanto mengatakan puluhan orang terdampak ini tersebar di tiga kelurahan.

“22 orang tercatat mengalami masalah pernapasan berupa batuk dan sesak napas. 15 warga Kedungpane, dua warga Tambakaji, dan lima warga Bambankerep,” kata Endro kepada JPNN.com, Senin (5/10).

Kendati begitu, dia menyebut tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran TPA yang masih bertipe open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka itu.

Dia mengatakan pemantauan kualitas udara dilakukan di sejumlah wilayah yang terdampak. Termasuk memonitor kondisi kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Khususnya kelompok rentan seperti lansia, balita, ibu hamil dan penyandang disabilitas, masih perlu dilakukan selama penanganan berlangsung,” katanya.

Kini, proses pemadaman kebakaran TPA Jatibarang mulai menunjukkan hasil positif dengan menunjukkan areal yang terbakar tinggal 10 persen pada hari ke lima, Senin (5/10).

Penanganan terus dilakukan pada area terbakar dengan fokus pemadaman, pendinginan, dan pengendalian agar api tidak meluas.