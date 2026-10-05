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Jenjang Sarjana Legislator Kota Semarang F Tika Mantofany Jadi Sorotan di Medsos

Senin, 05 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Jenjang Sarjana Legislator Kota Semarang F Tika Mantofany Jadi Sorotan di Medsos - JPNN.com Jateng
Anggota DPRD Kota Semarang F Tika Mantofany. FOTO: Humas DPRD Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Penyertaan jenjang pendidikan sarjana F Tika Mantofany, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi perbincangan di media sosial (medsos).

Dalam sebuah unggahan di mayantara, anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyertakan riwayat sarjana (S1) dari Universitas Semarang (USM).

Namun, data Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menunjukkan status kader Partai Gajah ini tidak menyelesaikan perkuliahan alias dikeluarkan dari USM.

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Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Ahmad Zaini mengatakan bahwa Tika telah memenuhi persyaratan saat mendaftarkan diri sebagai legislator pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

Dia menyebut wakil rakyat kelahiran 1987 ini hanya menyertakan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), bukan sarjana.

“Dia mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Semarang menggunakan ijazah SMA. Kami proses dan sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan,” kata Zaini di Kantor KPU Kota Semarang, Senin (5/10).

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Zaini menuturkan surat suara Daerah Pemilihan (Dapil) III DPRD Kota Semarang yang menampilkan nama Fransiska Tika Mantofany itu tidak memasukkan gelar S1.

“Kemudian di daftar calon tetap juga sama tidak ada SMA. Formulir yang diberikan ke kami, ijazahnya SMA,” katanya.

Dalam sebuah unggahan di mayantara, anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyertakan riwayat sarjana dari Universitas Semarang.
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TAGS   Jawa Tengah semarang psi dprd kota semarang legislator f tika mantofany partai gajah

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