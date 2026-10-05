Gedung Eks Pabrik Jamu Nyonya Meneer Semarang Terbakar, Kerugian Rp 500 Juta

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebakaran melalap gedung bekas milik pabrik jamu Nyonya Meneer di Jalan Kaligawe Raya KM. 4 Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/10) pagi.

Kepala Bidang Operasional Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan bangunan Nyonya Meneer yang sekarang menjadi PT Huahong Art Home Shares Indonesia itu dilaporkan terbakar sekitar pukul 03.17 WIB.

“Sekitar pukul 03.00 Johan (sekuriti, red) patroli di kantornya. Setelah kembali ke pos satpam dia mendengar suara letupan di bagian penyimpanan palet kayu samping gedung kantor. Ternyata sudah ada api yang membesar lalu bergegas menghubungi Damkar Kota Semarang,” kata Tantri kepada JPNN.com, Senin (5/10).

Menerima laporan tersebut, pihaknya menerjunkan lima armada dengan enam personel diterjunkan untuk menangani si jago merah. Termasuk armada damkar yang sedang menangani kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang.

“Kami memerintahkan Pos Induk dan beberapa unit yang di Jatibarang untuk menindaklanjuti kejadian tersebut,” kata Tantri.

Tantri menyebut membutuhkan waktu merespons kebakaran selama 12 menit. Kebakaran seluas 250 meter persegi itu berhasil dipadamkan sekitar pukul 06.26 WIB.

Dalam waktu sekitar tiga jam tersebut, petugas damkar dapat menyelamatkan lima ruang kerja yang berisi beberapa perangkat komputer dan dokumen penting perusahaan.

Sementara itu, penyebab kebakaran belum diketahui. “Kerugian kurang lebih senilai Rp 500.000.000,” kata Tantri. (ink/jpnn)