Resmi Jadi Kapolda Jateng, Irjen Roy Siahaan Bicara Tuntutan Masyarakat Kian Tinggi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Roy Hardi Siahaan resmi menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng), Selasa (6/10). Pergantian tersebut menandai estafet kepemimpinan di tubuh Polda Jateng.

Setibanya di Mapolda Jateng, Irjen Roy Hardi disambut pengalungan bunga oleh Wakapolda Jateng Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Latif Usman. Penyambutan kemudian dilanjutkan dengan tradisi pedang pora oleh personel Polda Jateng.

Irjen Roy hadir didampingi istri dan kedua putrinya. Dia berjalan melewati karpet biru sebelum disambut Kapolda Jateng sebelumnya, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.

“Momentum hari ini menandai berlangsungnya estafet kepemimpinan di Polda Jawa Tengah. Pergantian pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi ,” kata Irjen Roy dalam apel penyerahan pataka di Mapolda Jateng, Selasa (6/10).

Dia menyebut tugas, tanggung jawab dan pengabdian Polri kepada masyarakat tidak pernah berhenti. Menurutnya, pataka Polda Jawa Tengah sebagai simbol kehormatan, jati diri, dan tanggung jawab dalam menjalankan pengabdian.

Dia mengatakan pataka tersebut mengandung nilai pengabdian para pendahulu, kehormatan institusi, serta amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Semangat Maneka Tunggal Dharma jadi landasan kita dalam menjalankan tugas. Di tengah berbagai fungsi satu jabatan latar belakang,” ujarnya.

Irjen Roy menyadari tugas memimpin Polda Jateng bukan hal ringan. Menurutnya, dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola kehidupan.