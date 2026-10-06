Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan Terborgol di Gedung Bekas SPPG Kendal

jateng.jpnn.com, KENDAL - Penemuan jasad pria tanpa identitas dengan kondisi tangan terborgol di gedung bekas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggegerkan warga Desa Kebonadem, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (6/10).

Jasad tersebut ditemukan dalam posisi terlentang di lantai dua bangunan yang berada di Jalan Arteri. Tangan kiri korban terborgol pada teralis jendela lantai dua. Warga menemukan jasad itu sekitar pukul 05.15 WIB.

Penemuan bermula ketika seorang juru parkir bernama Eko Mulyono mencium bau busuk di sekitar bangunan bekas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut selama dua hari terakhir.

Eko kemudian mengajak dua orang saksi untuk mengecek bangunan kosong yang diduga menjadi sumber bau. Saat masuk ke dalam bangunan, mereka menemukan jasad seorang pria tanpa identitas di lantai dua.

Korban ditemukan dengan tangan kiri terborgol pada teralis jendela. Di sekitar jasad juga terdapat bercak darah.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RS Bhayangkara Semarang untuk penanganan lebih lanjut.

“Membenarkan kejadian tersebut dan saat ini dalam penanganan dan penyelidikan Sat Reskrim Polres Kendal,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Kendal Iptu Deni Herawan, Selasa (6/10).

Hingga kini, polisi belum menyampaikan identitas korban maupun penyebab kematiannya.