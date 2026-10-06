Baru Jabat Kapolda Jateng, Irjen Roy Akan Berantas Kasus Narkotika Hingga Begal

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng) Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Roy Hardi Siahaan menyatakan akan menindak tegas berbagai tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Sejumlah kejahatan yang menjadi perhatian, antara lain penyalahgunaan narkotika, perjudian, begal, dan perampokan.

Irjen Roy mengatakan penegakan hukum tersebut akan berjalan beriringan dengan pendekatan humanis terhadap kelompok rentan serta pelayanan yang cepat terhadap laporan masyarakat.

“Saya sampaikan kepada anggota saya marilah bekerja dengan hati, melaksanakan tugas dengan ikhlas,” kata Irjen Roy di Mapolda Jateng, Selasa (6/10).

Menurut Irjen Roy, semangat tersebut sejalan dengan kebijakan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto soal konsep polisi bersama masyarakat.

“Sehingga apa pun tugas dan yang disampaikan oleh negara melalui baju coklat atau baju Polri sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri adalah polisi bersama masyarakat itu berjalan dengan baik. Bekerjanya pakai hati, terus ikhlas melaksanakan tugasnya,” katanya.

Irjen Roy mengatakan akan menerjemahkan konsep polisi bersama masyarakat tersebut ke dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Jawa Tengah.

Dia menjelaskan terdapat tiga hal yang akan menjadi perhatian dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan Korps Bhayangkara di Jateng.