Sederet Rekam Jejak Kapolda Jateng Irjen Roy Hardi Siahaan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rekam jejak panjang Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Roy Hardi Siahaan membawa kariernya terpilih menduduki posisi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng).

Rupanya, jenderal bintang dua jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1993 itu pernah mengemban tugas di lingkungan Polda Jateng.

“Saya Irjen Pol Roy Hardi Siahaan pernah berdinas di Jawa Tengah dalam beberapa jabatan,” katanya saat apel penyerahan pataka di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Selasa (6/10).

Mantan Direktur Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) ini pernah mengisi jabatan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

Kemudian menjabat Kapolres Purbalingga dan pernah menjadi Kanit di Polda Jateng.

“Artinya ada beberapa tugas yang pernah saya emban di sini dalam beberapa kesempatan dan artinya saya bukan semacam orang baru lagi, tetapi saya pernah mendinas,” katanya.

Irjen Roy juga tercatat sebagai Kepala Unit (Kanit) Sat Ops Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Kepala BNN Maluku Utara, dan Kepala BNN Kalimantan Tengah.

“Selaku Kapolda Jawa Tengah saya mohon dukungan dari semua rekan-rekan ya, dari mulai pangkat terendah sampai pangkat yang tertinggi. Dalam hal ini Pak Wakapolda (Brigjen Pol Latif Usman, red) dukung saya karena saya tidak bisa bekerja sendiri,” tuturnya. (ink/jpnn)