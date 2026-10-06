Isu Ijazah S1 Palsu Anggota DPRD Semarang, KPU Buka Suara, Ternyata

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang akhirnya memberikan penjelasan mengenai polemik riwayat pendidikan salah satu anggota DPRD Kota Semarang berinisial TM.

Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini menegaskan dokumen yang digunakan TM saat mendaftar sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024 bukan ijazah perguruan tinggi, melainkan ijazah SMA.

Dengan demikian, KPU tidak pernah menggunakan ijazah S1 yang belakangan menjadi sorotan di media sosial sebagai dasar verifikasi pencalonan TM.

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"Dia mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Semarang menggunakan ijazah SMA. Kami proses dan sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan," kata Zaini di Semarang, Senin (5/10).

Penjelasan tersebut muncul setelah riwayat pendidikan S1 TM (Tika Mantofany) di Universitas Semarang (USM) ramai dibicarakan di media sosial sejak September 2026.

Sejumlah unggahan mempertanyakan status pendidikan TM di kampus tersebut. Namun, persoalan itu tidak menjadi bagian dari dokumen yang dipakai KPU dalam proses pencalonan.

Zaini mengatakan, jejak pendidikan yang tercantum dalam berkas resmi pencalonan TM berhenti pada jenjang SMA.

Hal itu juga terlihat pada surat suara Pemilu 2024. Nama TM tercantum tanpa gelar akademik di belakangnya. Kondisi yang sama terdapat dalam Daftar Calon Tetap (DCT).