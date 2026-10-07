Warga Semarang Harap Bersabar, Musim Hujan Diprediksi Datang Terlambat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga Kota Semarang tampaknya masih harus bersabar menunggu datangnya musim penghujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normal.

Khusus Kota Semarang, hujan diperkirakan tidak datang bersamaan di seluruh wilayah. Kawasan selatan yang berada lebih dekat dengan dataran tinggi diprediksi memasuki musim hujan lebih dahulu dibandingkan wilayah pesisir utara.

Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Goeroeh Tjiptanto menyebut wilayah Semarang bagian selatan diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada akhir November.

Sementara kawasan Semarang utara yang berbatasan dengan wilayah pesisir diprediksi baru menyusul pada awal Desember.

Perbedaan tersebut berkaitan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Daerah yang lebih masuk ke daratan dan memiliki topografi lebih tinggi cenderung menerima awal musim hujan lebih cepat sebelum kemudian merambat ke kawasan pesisir.

"Yang utara itu baru masuk musim hujan di awal Desember. Sementara bagian selatan lebih dulu, di akhir November," kata Goeroeh.

Secara umum, Stasiun Klimatologi Jawa Tengah memprakirakan awal musim hujan 2026/2027 berlangsung pada November dan Desember. Namun, seluruh zona musim di Jawa Tengah diprediksi mengalami keterlambatan jika dibandingkan kondisi normal.

Kondisi tersebut membuat durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek. Pengurangannya berkisar antara satu hingga tiga dasarian atau sekitar 10 sampai 30 hari, bergantung pada karakteristik masing-masing wilayah.