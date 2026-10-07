BHS Sentil Kemenhub: Jangan Korbankan Konektivitas Antar-Pulau Gara-gara Kebijakan Panik

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji kembali kebijakan pembatasan jumlah penumpang kapal penumpang dan kapal ro-ro yang didasarkan pada kapasitas sekoci.

"Auran tersebut berpotensi membuat jumlah penumpang yang boleh diangkut jauh lebih sedikit dibandingkan kemampuan angkut kapal yang sebenarnya," katanya, Rabu (7/10)

Kebijakan itu muncul setelah terjadi sejumlah kecelakaan kapal. Namun, BHS mengingatkan bahwa langkah yang diambil sebagai respons terhadap kecelakaan jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru, khususnya bagi masyarakat yang sangat bergantung pada transportasi laut.

Dia memperkirakan apabila jumlah penumpang hanya disesuaikan dengan kapasitas sekoci, kapal bahkan bisa dipaksa mengangkut sekitar 20 persen dari kapasitas maksimalnya. Hal itu karena pada umumnya kapal hanya memiliki dua sekoci.

Kapal penumpang maupun kapal feri, kata BHS, telah dilengkapi perangkat keselamatan lain berupa liferaft. Jumlah liferaft bahkan telah disiapkan lebih dari 125 persen dari kapasitas pelayar atau jumlah penumpang.

"Indonesia adalah negara kepulauan. Transportasi laut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama masyarakat bawah yang jumlahnya lebih besar dibandingkan masyarakat menengah ke atas. Mereka tidak selalu memiliki kemampuan menggunakan transportasi udara, apalagi tarif tiket pesawat juga mengalami kenaikan. Dengan adanya pembatasan penumpang, tentu akan menyusahkan masyarakat yang menggunakan transportasi laut," ujarnya.

BHS kemudian menyoroti efektivitas sekoci ketika kecelakaan kapal benar-benar terjadi. Menurut dia, penggunaan sekoci tidak selalu mudah karena membutuhkan sejumlah perlengkapan sekaligus proses pengoperasian yang cukup kompleks.

Dalam situasi darurat, terlebih ketika kapal mengalami kerusakan berat atau tenggelam dengan cepat, kru kapal belum tentu memiliki waktu yang cukup untuk menurunkan sekoci.