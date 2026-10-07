4 Kepala Unit Pegadaian Semarang Dipolisikan, Diduga Melelang Emas Hasil Curian

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Empat kepala unit Pegadaian di Kota Semarang, Jawa Tengah dilaporkan ke polisi terkait dugaan pelelangan perhiasan emas yang disebut sebagai hasil pencurian.

Keempatnya, Kepala Unit Pegadaian Masjid Agung Riandika Windiasari, Kepala Pegadaian Sriwijaya Ari Wahyudi, Kepala Pegadaian Mrican Titin Purwoningsih, dan Kepala Pegadaian Kedungmundu Dony Agus Setiawan.

Laporan tersebut dilayangkan kuasa hukum seorang warga Semarang berinisial M yang mengaku menjadi korban pencurian perhiasan emas oleh asisten rumah tangganya.

Kuasa hukum M, Dio Hermansyah mengatakan perhiasan milik kliennya diduga dicuri oleh dua orang, yakni Leni Wijayanti (31) dan Valla Haqah Wicaksana (28)

Leni yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan polisi disebut membawa seorang pria bernama Haqah ke rumah korban saat M sedang berada di luar kota.

Menurut Dio, keberadaan kedua orang tersebut diketahui setelah suami Leni memergoki mereka. Keduanya yang merupakan warga Wonosobo itu kemudian melarikan diri.

“Setelah klien kami pulang, perhiasan milik korban sudah tidak ada. Kemudian dilaporkan ke polisi dan dua tersangka berhasil diamankan,” kata Dio, Rabu (7/10).

Dio juga menyebut peristiwa pencurian tersebut terjadi pada 8 Desember 2025. Laporan polisi terkait pencurian kemudian dibuat pada Agustus 2026 dan dua tersangka diamankan pada pertengahan Agustus.