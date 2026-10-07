4 Kepala Unit Perusahaan Gadai di Semarang Diduga Melelang Emas Hasil Curian

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Empat kepala unit perusahaan gadai di Kota Semarang, Jawa Tengah diadukan ke polisi terkait dugaan pelelangan perhiasan emas yang disebut sebagai barang bukti hasil pencurian.

Keempatnya, kepala unit Masjid Agung Riandika Windiasari, kepala unit Sriwijaya Ari Wahyudi, kepala unit Mrican Titin Purwoningsih, dan kepala unit Kedungmundu Dony Agus Setiawan.

Aduan tersebut dilayangkan kuasa hukum seorang warga Semarang berinisial M yang mengaku menjadi korban pencurian perhiasan emas oleh asisten rumah tangganya.

Kuasa hukum M, Dio Hermansyah mengatakan perhiasan milik kliennya diduga dicuri oleh dua orang, yakni Leni Wijayanti (31) dan Valla Haqah Wicaksana (28)

Leni yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan polisi disebut membawa seorang pria bernama Haqah ke rumah korban saat M sedang berada di luar kota.

Menurut Dio, keberadaan kedua orang tersebut diketahui setelah suami Leni memergoki mereka. Keduanya yang merupakan warga Wonosobo itu kemudian melarikan diri.

“Setelah klien kami pulang, perhiasan milik korban sudah tidak ada. Kemudian dilaporkan ke polisi dan dua tersangka sudah diamankan,” kata Dio, Rabu (7/10).

Dio juga menyebut peristiwa pencurian tersebut terjadi pada 8 Desember 2025. Laporan polisi terkait pencurian kemudian dibuat pada Agustus 2026 dan dua tersangka diamankan pada pertengahan Agustus.