Misteri Penemuan Jasad Terborgol di Gedung Bekas SPPG Kendal, Diduga Tewas Dihantam Benda Tumpul

jateng.jpnn.com, KENDAL - Misteri penemuan jasad laki-laki dalam kondisi tangan terborgol di gedung bekas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Arteri, Desa Kebonadem, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mulai terungkap.

Polisi memastikan korban bernama Donna Nuzulul Aditya (29) warga Kampung Karangsari, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

“Dari hasil autopsi diketahui korban meninggal dunia akibat adanya bekas luka yang disebabkan oleh hantaman benda tumpul di bagian kepala,” ujar Kapolres Kendal AKBP Ratna Quratul Ainy, Rabu (7/10).

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Jasad korban ditemukan warga pada Selasa (6/10) sekitar pukul 05.15 WIB. Penemuan bermula ketika seorang juru parkir bernama Eko Mulyono mencium bau busuk menyengat di sekitar bangunan tersebut selama dua hari.

Eko kemudian mengajak rekannya, Zainul Amri, dan Ketua RT setempat, Budianto, untuk mengecek bangunan kosong milik warga bernama Hasan yang diduga menjadi sumber bau.

Saat menyisir lantai dua bangunan, ketiganya dikejutkan dengan penemuan jasad seorang laki-laki di dekat teralis jendela. Di sekitar tubuh korban juga ditemukan bercak darah.

Warga kemudian melaporkan temuan tersebut kepada kepolisian. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengamankan area, melakukan penyelidikan awal, meminta keterangan para saksi, serta mengevakuasi jenazah ke RS Bhayangkara Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Berdasarkan pemeriksaan, diperkirakan korban telah meninggal dunia sejak lima hingga 10 hari yang lalu,” kata AKBP Ratna.